Ещё
Названа цена нового поколения Bentley Continental GT
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа цена нового поколения Bentley Continental GT 

Wroom.ru 37 минут назад
Фото: Wroom.ru
Новое поколение купе Bentley Continental GT выйдет на российский рынок в августе этого года, а цены на новинку уже объявлены. Как сообщает сайт Autonews.ru, автомобиль будет стоить от 14 290 000 рублей.
Новый "Континенталь" сохранил узнаваемый стиль, характерный для машин двух предыдущих поколений. Однакое если раньше спорткар базировался на платформе седана Volkswagen Phaeton, то новая модель позаимствовала многие узлы и агрегаты у "Порше Панамеры".
Смена платформы повлекла за собой и изменение схемы трансмиссии: вместо постоянного полного привода автомобиль имеет задний привод с подключаемый передней осью.
Силовой агрегат остался прежним — это двенадцатицилиндровый мотор объёмом шесть литров с двойным турбонаддувом. После модернизации его мощность выросла до 635 л. с., а экономичность улучшена за счёт системы отключения половины цилиндров. На смену классическому "автомату" пришла восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.
Позже в модельном ряду появится более "доступная" версия с восьмицилиндровым двигателем, а также вариант с кузовом кабриолет. В прошлом году в России было продано 49 экземпляров модели Bentley Continental GT
Wroom.ru: последние новости
Новый экспортный рынок: «Ладу Ниву» начали продавать в Тунисе Парад автомобилей Land Rover – пре-пати в «АВИЛОН». Официальная попытка установить мировой рекорд Гиннесса АвтоВАЗ остановит производство машин на две недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Получение водительских прав упростят3
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
Увидит ли свет BMW M7?
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение