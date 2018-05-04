Названа цена нового поколения Bentley Continental GT

Новое поколение купе Bentley Continental GT выйдет на российский рынок в августе этого года, а цены на новинку уже объявлены. Как сообщает сайт Autonews.ru, автомобиль будет стоить от 14 290 000 рублей.

Новый "Континенталь" сохранил узнаваемый стиль, характерный для машин двух предыдущих поколений. Однакое если раньше спорткар базировался на платформе седана Volkswagen Phaeton , то новая модель позаимствовала многие узлы и агрегаты у " Порше Панамеры".

Смена платформы повлекла за собой и изменение схемы трансмиссии: вместо постоянного полного привода автомобиль имеет задний привод с подключаемый передней осью.

Силовой агрегат остался прежним — это двенадцатицилиндровый мотор объёмом шесть литров с двойным турбонаддувом. После модернизации его мощность выросла до 635 л. с., а экономичность улучшена за счёт системы отключения половины цилиндров. На смену классическому "автомату" пришла восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Позже в модельном ряду появится более "доступная" версия с восьмицилиндровым двигателем, а также вариант с кузовом кабриолет. В прошлом году в России было продано 49 экземпляров модели Bentley Continental GT