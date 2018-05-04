Ford Edge ST до Европы не доедет

Для жителей Европы американская компания подготовила достаточно печальную новость: Ford не планирует продавать модификацию Edge ST на европейском рынке.

«Все наши исследования показывают, что покупатели хотят сочетать спортивный стиль ST с более роскошным, от внутренней отделки до пакета двигателей», — говорит представитель Ford UK Энди Барратт.

В Соединенных Штатах новый Edge ST заменяет предыдущий Edge Sport и оснащается 2,7-литровым двухтурбинным двигателем V6, способным производить порядка 335 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента. Ожидается, что аналогичная версия ST следующего Explorer будет предлагать около 400 лошадиных сил.

Оба автомобиля присоединяются к новому Fiesta ST и предстоящему Focus ST, который вскоре будет доступен. В то время как американские клиенты смогут выбрать с широкой линейки кроссоверов, европейские покупатели должны будут остановится на моделях ST-Line, отличающихся спортивным стилем и менее мощными силовыми агрегатами.