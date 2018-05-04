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Какие требования ГИБДД можно не выполнять
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Какие требования ГИБДД можно не выполнять 

Рамблер 27 минут назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» рассказал, какие требования сотрудников дорожной полиции водители выполнять не обязаны.
Законные требования полицейских, которые автомобилисты выполнять должны, можно свести к четырем пунктам: все указания регулировщика, требования полицейских предъявить документы для проверки, а машину, например, для погони за преступником, а также требование пройти медицинское освидетельствование.
«Ну-ка дыхни!» — порой требуют сотрудники ГИБДД, что выполнять совершенно не обязательно.
В подобных случаях подозрительному полицейскому стоит предложить оформить проверку на алкоголь официально.
Также водители могут отказаться от приглашения стражей порядка пройти для оформления протокола (если это не медосвидетельствование) в патрульный автомобиль. По словам автора статьи, иногда такие приглашения заканчиваются банальным «разводом на взятку».
Иногда, возможно, из лени, во время досмотра остановленного автомобиля служащие ДПС предлагают водителю самому опустошить свой багажник. Проблема в том, что досмотр — действие процессуальное, но ни в одном документе не сказано, что осуществлять его должен автолюбитель.
Наконец, совершенно законно можно не обращать внимание на требования, а на самом деле просьбы инспекторов прекратить снимать их на видео.
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