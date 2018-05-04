Появились первые фото «живого» кабриолета Skoda Karoq

Новинку разработали учащиеся школы " Шкода " в Млада-Болеславе.

Студенты создавали этот автомобиль на протяжении полугода. За основу был взять обычный кроссовер Karoq. Соответственно, габариты кросс-купе остались прежними: дина -4 382 мм, ширина — 1 811 мм, а колесная база — 2 638 мм. При этом в высоту открытая версия уступает оригиналу, так как имеет меньший дорожный просвет. Среди принципиальных изменений, помимо складывающейся крыши, другие передние стойки и дверные ручки.

Под капотом — полуторалитровый бензиновый турбомотор. По предварительным данным, разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать у кабриолета 8,4 секунды, а максимальная скорость составит 204 км/ч.

Новинку продемонстрируют публике в начале июля.