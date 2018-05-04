Всем по карте: как изменились правила ТО

С 4 мая вступили в силу поправки в процедуру оформления техосмотра. Теперь оператор не может отказать в выдаче диагностической карты, даже если автомобиль неисправен. Также регионам отдали право контролировать цены дубликата диагностической карты. Как утверждают эксперты, новые поправки не носят судьбоносного характера и не способны исправить более существенные недостатки системы.

Поправки в процедуру оформления техосмотра вносятся федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Согласно нововведению, в случае обнаружения в ходе техосмотра неисправностей оператор все равно выдает автовладельцу диагностическую карту, но указывает в ней найденную неисправность.

Таким образом, теперь оператор будет обязан вместо отказа в выдаче диагностической карты при несоответствии автомобиля хотя бы одному из установленных требований отражать в карте это несоответствие и давать заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства.

Помимо этого, указанным законом региональные органы власти наделяются правом контролировать соблюдение установленного законом размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

»Данные системные дополнения не произведут кардинальных изменений и носят чисто технический характер.

На данный момент все существенные поправки в процедуру техосмотра рассматриваются, — утверждает генеральный директор союза «ТехЭксперт» Сергей Зайцев. — Следует изменить процедуру аккредитации и передать ее на федеральный уровень. Сейчас за это отвечает Российский союз автостраховщиков, и мы имеем крайне отрицательный результат. Хорошо было бы ввести видео— и фотофиксацию, а также урегулировать продажу диагностических карт. Потому что на данный момент мы видим много случаев мошенничества.

Сейчас нет такого, что процедура техобслуживания направлена на сохранение жизни и здоровья.

Все эти изменения опираются на отечественную и международную практику. Неработоспособность закона ведет к растущей динамике происшествий, связанных с неисправностью автомобиля».

Ранее правительство РФ уже ужесточало порядок проведения техосмотра. С 22 февраля 2018 года вступили в силу новые требования к шинам, фарам, рулевому управлению и другие изменения. В частности, запрещается использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители. Также нельзя эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля, а при использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса. Кроме того, по новому регламенту водители обязаны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку, содержимое которой не просрочено. Не удастся пройти техосмотр тем автомобилям, на которых установлены какие-то нестандартные компоненты, а информация о них не внесена в свидетельство о регистрации.

«Сейчас эта бессмысленная процедура техосмотра не решает проблем обеспечения безопасности дорожного движения, — считает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

— Он проводится с целью выявить автомобили в плохом состоянии и запретить их эксплуатацию. Существует две причины ДТП из-за технических проблем. Первая — неисправность колес, покрышек, дисков, лысая резина. Вторая — отказ тормозной системы. 85% ДТП из-за неисправности происходит по этим причинам. Остальные причины абсолютно экзотичные, и для их выявления необходима полная диагностика авто. При этом проверка колес закреплена за ГИБДД, ведь запрещено ездить на лысой резине».

Что касается отказа тормозной системы, то, по словам активиста, стенд с роликами не может выявить такого рода неисправность, и это следует проверять иначе.

«Единственная здравая идея в плане нынешнего техосмотра — это то, что ГИБДД изъявило желание забрать обратно осмотр пассажирских автобусов. Это очень правильно. Машина, которая везет людей, должна быть в безопасности, в интересах государства защитить пассажиров.

Техосмотр абсолютно не нужен. Понятно, что отменить его невозможно из-за международных договоров. Поэтому следует переделать», — считает Шкуматов.

Как пример он приводит английскую систему: техосмотр производится при перерегистрации автомобиля на другого собственника.

«Эта система логична и необходима, так как на рынке мы имеем огромное количество неисправных машин или автохлам. На данный момент многие сервисы предлагают добровольно пройти техосмотр. Такая реформа была бы эффективна. А пока создается непонятный «Франкенштейн», который не решает всех задач, которые должен решать», — резюмирует эксперт.

Как устроен техосмотр

Напомним, что полномочия по проведению техосмотра страховым компаниям перешли с 1 января 2012 года. При этом в течение двух лет автомобилисты еще могли оформлять ТО в ГИБДД. В отличие от предыдущих правил, техосмотр стал проводиться до получения полиса ОСАГО, что стало вполне логичным, так как прежде чем страховать ответственность водителя, нужно удостовериться в удовлетворительном техническом состоянии автомобиля. До этого сотрудники пункта проведения ТО требовали от автовладельцев наличия обязательной страховки. Изменилась и периодичность прохождения технического осмотра. Больше всего повезло владельцам новых автомобилей, грузовиков с разрешенной массой до 3,5 т и мототранспортных средств, которые освобождены от процедуры прохождения ТО. Как только транспортному средству этой категории исполняется три года, ему надлежит проходить ТО каждые 24 месяца.

Ежегодная проверка установлена для транспортных средств старше семи лет. Сюда входят легковые автомобили, грузовики с разрешенной массой до 3,5 т, прицепы и полуприцепы, за исключением тех, что имеют разрешенную массу до 3,5 т и принадлежат физическим лицам, а также мототехника. Вне зависимости от возраста, каждые 12 месяцев проверяются грузовики с разрешенной массой более 3,5 т, автомобили со спецсигналами и транспортные средства, предназначенные для обучения.

Чаще всего — каждые шесть месяцев — должны проходить техосмотр легковые такси, автобусы или другие транспортные средства, предназначенные для перевозки более восьми пассажиров или для транспортировки опасных грузов.