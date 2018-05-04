Пьяным водителям пришлось раскошелиться на 1,5 млрд рублей

Профильное ведомство подсчитало, что с начала года нетрезвые водители оплатили штрафы на сумму более, чем полтора миллиарда рублей. Отметим, что в учёт пошли данные за первый квартал текущего года.

Обратите внимание, что в числе тех, кто вынужден был опалить материальное взыскание, были не только пьяные водители, но и владельцы транспортных средств, которые осознанно передали управление автомобилем лицам, которые находились в нетрезвом состоянии. Напомним, что в этом случае мера пресечения остаётся такой же: штраф в тридцать тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.

Согласно статистике за прошлый год, самой большой категорией должников в России по-прежнему остаются автомобилисты, и их доля с каждым годом только увеличивается. В прошлом году на них пришлось около сорока процентов от всех исполнительных производств в стране.

Напомним, что виновников серьёзных ДТП с пострадавшими или погибшими уже начали лишать прав до приговора.