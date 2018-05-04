На трассе М-11 испытают беспилотные автомобили

На участке трассы Москва-Петербург до конца осени испытают беспилотный транспорт

Отмечается, что компания должна определить пилотный участок или участки скоростной автодороги М11 до 29 июня 2018 года и «начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного подключенного и электрического транспорта» до 30 ноября.

Поручение дано в рамках проекта развития беспилотного движения в России, представленного на выставке «Россия, устремлённая в будущее» в 2017 году. Согласно ему эксплуатация беспилотных транспортных средств должна начаться к 2025 году.

Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения.

Ранее соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» рассказал, с какими проблемами внедрения в России технологий для эксплуатации автомобилей без водителей приходится сталкиваться и как их планируется решать.