Ещё
На трассе М-11 испытают беспилотные автомобили
Далее:
Читайте также:
Ещё

На участке трассы Москва-Петербург до конца осени испытают беспилотный транспорт 

RT на русском 3 часа назад
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил компании «Автодор» начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта на участке трассы М11 Москва-Санкт-Петербург, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что компания должна определить пилотный участок или участки скоростной автодороги М11 до 29 июня 2018 года и «начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного подключенного и электрического транспорта» до 30 ноября.
Поручение дано в рамках проекта развития беспилотного движения в России, представленного на выставке «Россия, устремлённая в будущее» в 2017 году. Согласно ему эксплуатация беспилотных транспортных средств должна начаться к 2025 году.
Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения.
Ранее соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» рассказал, с какими проблемами внедрения в России технологий для эксплуатации автомобилей без водителей приходится сталкиваться и как их планируется решать.
RT на русском: последние новости
В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей В российских МФЦ могут начать выдавать водительские удостоверения Названы самые популярные автомобили в Москве за первый квартал 2018 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»323
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
В России изменились правила техосмотра
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады370
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение