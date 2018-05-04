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Новый закон выпустит на дороги аварийные машины
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Новый закон выпустит на дороги аварийные машины 

News.ru 2 часа назад
Теперь диагностические карты в России сможет получить даже владелец аварийной машины. Все несоответствия безопасности будут внесены в карту. Водитель будет оштрафован в том случае, если его транспортное средство остановит Госавтоинспектор.
Согласно новым поправкам к закону о техосмотре, которые вступили в силу 4 мая, вся ответственность за выдачу диагностической карты ложится на плечи операторов. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, что в феврале 2018 года также изменились требования к безопасности авто. С этого периода устанавливать шипованную резину нужно не только на ведущую ось, а на все колёса сразу.
Также в машине обязательно должны быть: знак аварийной остановки, аптечка и исправный огнетушитель.
В свою очередь нельзя: снимать заводские стеклоочистители и стеклоомыватели, ездить с неисправным усилителем руля и наклеивать на автомобильные фары окрашенные или бесцветные плёнки.
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