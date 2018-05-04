Ещё
Новый Singulato iS6 прибывает из Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Singulato iS6 прибывает из Китая 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
В этом году на Пекинском автосалоне мировые компании представили десятки полностью электрических автомобилей, обещающих революцию в китайской автомобильной промышленности. Singulato iS6 от Zhiche Auto является одним из них и уже готов предоставить лучшие характеристики и высокий уровень комфорта.
Новинка питается от двух электродвигателем, обеспечивающих совокупную отдачу в 349 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора пока неизвестна, но по текущим данным, iS6 может путешествовать до 249 миль (400 километров) без дополнительной подзарядки.
Что касается дизайна, модель Singulato получает тонкие фары с дневными ходовыми фонарями, аналогичны вариантам, используемым в Range Rover, а также уникальную конструкцию дверей, открывающуюся на встречу друг другу. Из-за достаточно странной формы их еще называют «дверями для самоубийц». Сзади iS6 располагаются овальные фары и специальный экран, способный отображать сообщения, указанные водителем.
В салоне автомобиля присутствует не менее 12 USB-портов, 15,6-дюймовая информационно-развлекательная система и два дополнительных 12,3— и 16,4-дюймовых экрана, относящихся к приборной панели. Новый Singulato iS6 получает автономную технологию управления второго уровня и пяти— или семиместную конфигурацию.
Auto.Today: последние новости
Умные окна Ford помогут слепым пассажирам «увидеть» мир Внедорожники Ford ST не приедут на европейский рынок BBM представил модернизированный Volkswagen Amarok
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»127
В России изменились правила техосмотра
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение