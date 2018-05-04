Новый Singulato iS6 прибывает из Китая

В этом году на Пекинском автосалоне мировые компании представили десятки полностью электрических автомобилей, обещающих революцию в китайской автомобильной промышленности. Singulato iS6 от Zhiche Auto является одним из них и уже готов предоставить лучшие характеристики и высокий уровень комфорта.

Новинка питается от двух электродвигателем, обеспечивающих совокупную отдачу в 349 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора пока неизвестна, но по текущим данным, iS6 может путешествовать до 249 миль (400 километров) без дополнительной подзарядки.

Что касается дизайна, модель Singulato получает тонкие фары с дневными ходовыми фонарями, аналогичны вариантам, используемым в Range Rover , а также уникальную конструкцию дверей, открывающуюся на встречу друг другу. Из-за достаточно странной формы их еще называют «дверями для самоубийц». Сзади iS6 располагаются овальные фары и специальный экран, способный отображать сообщения, указанные водителем.

В салоне автомобиля присутствует не менее 12 USB-портов, 15,6-дюймовая информационно-развлекательная система и два дополнительных 12,3— и 16,4-дюймовых экрана, относящихся к приборной панели. Новый Singulato iS6 получает автономную технологию управления второго уровня и пяти— или семиместную конфигурацию.