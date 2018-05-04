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С аукциона продадут первый Ford Sierra RS500 Cosworth
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С аукциона продадут самый первый Ford Sierra RS500 Cosworth 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Silverstone Auctions выставил на продажу спортивный хэтчбек Ford Sierra RS500 Cosworth 1987 года: это первый выпущенный экземпляр редкой версии.
RS500 — особо редкая модификация и без того ценного хэтчбека Sierra RS Cosworth: в конце восьмидесятых было изготовлено всего 500 таких машин. Для сравнения, обычных «Косси» построили 5545. Но этот конкретный автомобиль вообще уникален: это в принципе первый RS500. Более того — это предсерийная машина, собранная самой фирмой Ford, а не компанией-подрядчиком Tickford, как все последующие RS500.

Сколько стоит классический хот-хэтч?

RS500 был создан, чтобы легализовать использование ряда доработок в спорте. Так, он отличался от обычного хэтчбека Ford Sierra RS Cosworth заметно переработанным двигателем: более прочным блоком цилиндров, турбокомпрессором Garrett T04, увеличенным интеркулером, системой впрыска с двумя рядами форсунок и высокопроизводительным бензонасосом. Мощность составляла немалые по тем временам 224 силы, но гоночные команды легко доводили ее до 400 и более сил.
Все внешние отличия чисто функциональные: отсутствуют противотуманные фары (на их месте воздухозаборники), под передним бампером установлен сплиттер, а на третьей двери, под антикрылом — крупный спойлер.
Все эти годы машина отнюдь не стояла недвижимой: на ней наездили 42 тысячи миль (более 65 тысяч километров), а в 1989 году она даже побывала в серьезной аварии. Тем не менее, аукционисты рассчитывают, что RS500 уйдет за 90-120 тысяч фунтов стерлингов (7,8-10,4 миллиона рублей): после аварии она прошла качественный ремонт, а вся ее жизнь прослеживается по старым талонам техосмотра и налоговым бумагам. «Заряженные» Форды из восьмидесятых в последние годы здорово выросли в цене: так, в прошлом году аналогичную машину c мизерным пробегом в шесть тысяч миль (9700 километров) продали за 113 000 фунтов стерлингов (9,8 миллиона рублей). Учитывая уникальность первого RS500, его цена может приблизиться к этой отметке.
Кстати, минувшей зимой в США был продан прототип самого первого «заряженного» Ford Mustang — купе Shelby GT350 1966 года. Уникальная машина с модифицированным 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 306 лошадиных сил ушла с молотка за 605 тысяч долларов (38 миллионов рублей).
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