ŠKODA предоставила организаторам ЧМ парк из 50 автомобилей

Компания ŠKODA 26-й год поддерживает чемпионат мира по хоккею, который в этом году проходит в Дании с 4 по 20 мая. Как генеральный спонсор и транспортный партнер, чешский бренд предоставила организаторам мероприятия парк из 50 автомобилей. С 1992 года модели ŠKODA на чемпионатах проехали суммарно более 6 миллионов километров. Автомобили марки будут выставляться на двух площадках турн6ира в Копенгагене и Хернинге, кроме того.

"Наше сотрудничество с чемпионатом мира по хоккею IIHF — давняя традиция и одно из центральных направлений нашей спонсорской стратегии, — сказал член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг Алан Фави. — Хоккей на льду является одним из самых популярных видов спорта не только на родине бренда в Чехии, но и на других важных для нас рынках. Только в 2017 году более миллиарда человек следило за ходом чемпионата по телевизору. Благодаря этому спонсорству, за последние годы нам удалось существенно усилить имидж бренда ŠKODA на международном уровне".