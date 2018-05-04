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ŠKODA предоставила организаторам ЧМ парк из 50 автомобилей
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ŠKODA предоставила организаторам ЧМ парк из 50 автомобилей 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Компания ŠKODA 26-й год поддерживает чемпионат мира по хоккею, который в этом году проходит в Дании с 4 по 20 мая. Как генеральный спонсор и транспортный партнер, чешский бренд предоставила организаторам мероприятия парк из 50 автомобилей. С 1992 года модели ŠKODA на чемпионатах проехали суммарно более 6 миллионов километров. Автомобили марки будут выставляться на двух площадках турн6ира в Копенгагене и Хернинге, кроме того.
"Наше сотрудничество с чемпионатом мира по хоккею IIHF — давняя традиция и одно из центральных направлений нашей спонсорской стратегии, — сказал член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг Алан Фави. — Хоккей на льду является одним из самых популярных видов спорта не только на родине бренда в Чехии, но и на других важных для нас рынках. Только в 2017 году более миллиарда человек следило за ходом чемпионата по телевизору. Благодаря этому спонсорству, за последние годы нам удалось существенно усилить имидж бренда ŠKODA на международном уровне".
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