Российский автопром потеряет часть платформ

Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года.

В опубликованном документе перечислены основные цели стратегии. Так, российские автопроизводители должны обеспечивать 80-90% внутреннего спроса, увеличить экспорт машин и компонентов, также предполагается увеличить «технологические компетенции» представителей автопрома РФ, вывести на рынок газомоторную технику, беспилотный автотранспорт и электрокары.

В документе отмечается, что в странах с развитой автомобильной промышленностью большая часть (примерно 80%) всего объёма выпуска машин приходится на шесть-восемь платформ. К сокращению их количества будет теперь стремиться и Россия. Поясняется, что таким образом можно достичь экономически более выгодного и безубыточного производства на уровне 100 000-150 000 единиц в год на одну платформу. Сейчас средний показатель в РФ составляет 127 000 экземпляров.

На сегодняшний день на мировые платформы B0 (Renault-Nissan), KP2 ( Hyundai ), PQ25 ( Volkswagen ) приходится 40% производства автомобилей в России. Согласно утверждённой правительством программе, в свою очередь на отечественные платформы, в число которых входят 1118, Lada B, Lada 110, 2121, GAZelle Next, ГАЗ 2310, U452, U469, 3160 UAZ , — 29%. Ещё примерно 11% — на модели с низким уровнем локализации, которые спроектированы на базе платформ ведущих мировых производителей.

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Для улучшения экономических показателей правительство обязывает автопром РФ стремиться к большей консолидации по платформам: предполагается постепенно снимать с конвейера автомобили, выпускаемые на старых платформах и заменять их современными глобальными или новыми отечественными. При этом оговаривается, что в последнем случае это будет оправдано только в случае достижения объёма 370 000 — 500 000 единиц в год на одну платформу.

Предположительно количество собственно российских платформ сократится до минимума: наибольшие шансы «выжить» есть у Lada B (на ней собирают Lada Vesta ), а также у основы модели УАЗ Патриот. Предположительно новое поколение модели может быть построено на ЕМП (Единой модульной платформе), которая разработана НАМИ и Sollers (она легла в основу автомобилей проекта «Кортеж»).

По подсчётам специалистов, импортозависимость в производстве легковых машин сейчас оценивается на уровне более 60%, тогда как в 2008-ом она не превышала 40%. В сегменте грузовых машин нынешний показатель равен более 25% (десять лет назад он составлял около 10%).

Согласно стратегии, рост локализации производимых автомобилей планируется увеличить до 70-85%. На данный момент этот уровень в сегменте легковых машин составляет 30-60%, среди лёгкого коммерческого транспорта — 60-70%, в грузовиках — 70-85%, в автобусах — 60-80%.

В правительстве оптимистично смотрят на развитие электрокаров и беспилотных автомобилей в России. Новая стратегия предполагает появление целой линейки, причём продажи таких машин должны расти «ударными» темпами: на 40-50% в год.

Планируется, что в 2020 году объём рынка легковых автомобилей составит порядка 1 720 000 единиц, а ещё через пять лет будет равен примерно 2 230 000 экземпляров. Согласно документу, к 2025 году экспорт российских автомобилей и комплектующих предположительно вырастет до 240 000 машин (в случае реализации консервативного сценария), либо до 400 000 экземпляров (в случае оптимистичного).

Российский авторынок по итогам 2017 года показал прирост: всего было реализовано около 1,6 миллиона легковых и лёгких коммерческих машин, что почти на 12% больше по сравнению с показателем предыдущего года. В нынешнем году эксперты ждут снижения темпов прироста из-за колебаний на валютном рынке и повышения ставки утильсбора.

По материалам: www.kolesa.ru