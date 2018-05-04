Подписан указ, который возмутит всех автомобилистов Приморья

Согласно документу, одной из основных целей Стратегии является удовлетворение отечественными машинами на 80-90% внутренний спрос на автомобильную технику. Кроме того, предполагается увеличить экспорт российских машин, а также вывести на рынок продукцию «с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения».

Как указано в Стратегии, предполагается создать «технологические консорциумы», объединяющие усилия компаний, государства и общественности в данном направлении. Авторы документа утверждают, что реализация указанных планов позволит появиться новой линейке «продуктов с высокими темпами роста продаж (40-50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств)».

Ранее сообщалось, что с 11 апреля для жителей Дальнего Востока будут предоставляться дополнительные скидки на новые автомобили российского производства ценой до 1,4 млн руб. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на конвенции Российской ассоциации автомобильных дилеров ( РОАД ). По его словам, новая программа поможет преодолеть стереотипы жителей ДВО и позволит «пересадить» их с подержанных автомобилей японского производства на новые автомобили экономическими, а не запретительными способами. Помимо этого, добавил Морозов, в регионе продолжат реализовываться программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Отметим, что автомобильный парк Приморья считается одним из самых старых в России. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства «Автостат». По данным на 1 января, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. Наибольший средний возраст легковых авто имеет Камчатский край — 21,6 года. Приморье идет следом — 20,5 года. Показатель больше 20 лет также у Еврейской автономной области.

Кроме того, ранее эксперты агентства подсчитали, сколько усредненных зарплат требуется в каждом российском субъекте для покупки среднестатистической машины. Приморье в этом рейтинге заняло последнее место — при покупке нового автомобиля жителям края придется копить около пяти лет (68 месяцев), в то время как жители других регионов РФ смогут сделать это гораздо быстрее — за три года.