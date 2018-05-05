Как покупатель преобразил свою Honda Civic

В сети появилось видео о том, как владелец Honda Civic изменил кардинально свой автомобиль.

Автором ролика стал некий Адам Флауерс. Он рассказал, как начал постепенно совершенствовать приобретенную еще в 2011 году машину.

Уже через две недели после покупки автомобиля Адам задумался над тем, как усилить мотор. Для этого он нашел известное британское автоателье TDi North, после чего начались глобальные изменения.

В ходе тюнинга Honda получила в свое распоряжение мотор в 765 лошадиных сил. Кстати, это на 25 единиц больше, чем способен выжать из себя Lamborghini Aventador SV.

Для замены двигателя пришлось установить целый ряд новых деталей, включая и усиление трансмиссии. Также в Civic был преображен кузов, что добавило автомобилю больше агрессии.

Интересно, что Адам не собирается останавливаться на достигнутом. В его планы входит улучшить мотор до 800 лошадиных сил и более.

Сейчас, как он признался, взята пауза на несколько месяцев. После этого опять начнется работа.