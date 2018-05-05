Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу

Теперь диагностическую карту можно выдавать на любое авто, но с указанием в карте нарушений.

Новые правила технического осмотра автомобилей вступили в силу в России. Закон, регламентирующий это, президент России Владимир Путин подписал еще 23 апреля.

Если раньше при прохождении осмотра автотранспорт не соответствовал хотя бы одному из обязательных требований безопасности, то водителю не выдавалась диагностическая карта. Теперь этот документ можно выдавать на любое авто, но с указанием в карте нарушений.

Кроме того, поменялись условия наказания недобросовестных операторов техосмотра. Раньше была предусмотрена ответственность за выдачу диагностических карт владельцам неисправных авто. Теперь операторов будут наказывать при условии, что машина не соответствует требованиям безопасности, отмечает РИА Новости

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