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Audi E-tron Quattro представят на форуме в Германии
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Audi E-tron Quattro представят на форуме в Германии 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На мероприятиях, посвященных развитию электромобилей, Audi покажет свой E-tron Quattro.
Данный автомобиль вкладывается в концепцию от Audi под названием E-Tron Vision Gran Turismo. Представят электрокар на мероприятиях, приуроченных юбилею концерна Volkswagen.
E-tron Quattro станет первым представителем среди автомобилей в линейке Audi. Его появление ожидают к концу этого года, но на данный момент завершающие тесты проходят во всех уголках планеты.
В машине установят аккумулятор, который способен продержать без зарядки расстояние в 400 километров. При этом вполне вероятно, что электромоторы будут способы выдавать мощность в 435 лошадиные силы.
Если говорить о финансовой стороне вопроса, то в Европе цена продаж электротранспорта от Audi будет стартовать от 80 тысяч евро. Поэтом в вопросах стоимости наблюдается конкуренция с Tesla Model X 100D
Что же касается седана E-Tron Vision Gran Turismo, он доступен пока пользователям приставок PlayStation 4. Неизвестно пока, когда машина станет доступной в реальном мире.
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