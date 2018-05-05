Названа цена Bentley Continental GT для российского авторынка

Представители премиального автобренда Bentley в Российской Федерации сообщают, что в конце лета российские автосалоны получат новинку — Continental GT. Автомодель новой формации обойдется не дешево для российских почитателей автобренда.

Озвучена довольно высокая цена — 14290000 российских рублей. Но это будет немного позже. Сперва россиянам предложат модификацию First Edition, стартовая цена которой 16490000 рублей.

По силовой части обсуждаемый премиум-купе оснащается шестилитровым мотором на 635 л.с. Роль трансмиссии выполняет восьмиступенчатый вариатор.

Разгон до отметки в 100 кмч машина берет за 3,9 секунды. Максимум скорости зафиксирован на отметке в 330 кмч.

Кузов автоновинки выполнен из алюминия, что довольно серьезно облегчает всю конструкцию на восемьдесят килограмм.

Для экономии расхода топлива машина оснащена системой автоматического отключения ряда цилиндров, когда нагрузка на силовой агрегат ниже заданных параметров.