Апрельские продажи автобренда Hyundai в РФ показали рост на 16%

Автодилеры корейского автобренда Hyundai отгрузили российским автолюбителям 15863 новые машины (+16,2%). Всего за 4-е месяца текущего года россияне приобрели 54754 машины обсуждаемого автобренда (+24,6).

Согласно статистических данных от «Хендэ Мотор СНГ», все возможные рекорды популярности побил Hyundai Solaris

Обсуждаемую автомодель россияне выбрали 6520 раз (-4%). Второй по популярности — Hyundai Creta , его продажи в апреле составили 5933 единицы (+29,5%).

С равным счетом в 384 экземпляра делят пятую строку рейтинга Hyundai Elantra и Sonata.

Как это возможно видеть из статистики, популярность корейского автобренда в России продолжает рост (за редким исключением). Теперь уже традиционно, россияне отдают предпочтение чаще автомобилям сегмента SUV.