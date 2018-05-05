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Апрельские продажи автобренда Hyundai в РФ показали рост на 16%
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Апрельские продажи автобренда Hyundai в РФ показали рост на 16% 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автодилеры корейского автобренда Hyundai отгрузили российским автолюбителям 15863 новые машины (+16,2%). Всего за 4-е месяца текущего года россияне приобрели 54754 машины обсуждаемого автобренда (+24,6).
Согласно статистических данных от «Хендэ Мотор СНГ», все возможные рекорды популярности побил Hyundai Solaris.
Обсуждаемую автомодель россияне выбрали 6520 раз (-4%). Второй по популярности — Hyundai Creta, его продажи в апреле составили 5933 единицы (+29,5%).
Компакт-кроссовером Hyundai Tucson решили обзавестись 2003 россиянина. А автомодель Hyundai Santa Fe заимели 493 российских автолюбителя.
С равным счетом в 384 экземпляра делят пятую строку рейтинга Hyundai Elantra и Sonata.
Как это возможно видеть из статистики, популярность корейского автобренда в России продолжает рост (за редким исключением). Теперь уже традиционно, россияне отдают предпочтение чаще автомобилям сегмента SUV.
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