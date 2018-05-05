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Названа цена базовой версии Geely Emgrand X7
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Названа цена базовой версии Geely Emgrand X7 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Недавно озвученная стоимость начальной модификации городского кроссовера Geely Emgrand X7 буквально повергла в шок автоэкспертов. Автопроизводитель сообщил, что автоновинка будет стоить не менее 15000 долларов США (в рублях — около 910000).
Возмутил автоэкспертов тот факт, что обсуждаемая автомодель должна была пополнить ряды автоновинок в сегменте т.н. доступного авто.
Тут же мы видим демонстративный скачек в сегмент порядком выше.
По силовой части автоновинка будет оснащаться моторами на 163 и 184 л.с. В роли трансмиссии будут выступать пятиступенчатые механические или автоматические коробки передач.
Хочется отметить, что автомодель не получит каких-то особых опций. Поэтому можно понять удивление и возмущение автоэкспертов. В частности, автопроизводитель решил пренебречь полноприводным исполнением, мотивировав свой отказ невостребованностью такового в городской черте.
Автоэксперты считают, что Geely Emgrand X7 с такой ценой не оправдает надежд автопроизводителя.
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