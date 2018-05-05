Названа цена базовой версии Geely Emgrand X7

Недавно озвученная стоимость начальной модификации городского кроссовера Geely Emgrand X7 буквально повергла в шок автоэкспертов. Автопроизводитель сообщил, что автоновинка будет стоить не менее 15000 долларов США (в рублях — около 910000).

Возмутил автоэкспертов тот факт, что обсуждаемая автомодель должна была пополнить ряды автоновинок в сегменте т.н. доступного авто.

Тут же мы видим демонстративный скачек в сегмент порядком выше.

По силовой части автоновинка будет оснащаться моторами на 163 и 184 л.с. В роли трансмиссии будут выступать пятиступенчатые механические или автоматические коробки передач.

Хочется отметить, что автомодель не получит каких-то особых опций. Поэтому можно понять удивление и возмущение автоэкспертов. В частности, автопроизводитель решил пренебречь полноприводным исполнением, мотивировав свой отказ невостребованностью такового в городской черте.

Автоэксперты считают, что Geely Emgrand X7 с такой ценой не оправдает надежд автопроизводителя.