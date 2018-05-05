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BMW выпустила обновления для M2
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BMW выпустила обновления для M2 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Видоизмененный BMW M2 получил индекс Competition. Помимо внешних деталей, есть некоторые добавления и внутри.
В конструкции корпуса упор сделан на детали из углеводородного волокна. Сказанное, прежде всего, касается крыши, делающей автомобиль легче на 5 килограмм по сравнению с предшественником.
Кроме того, в некоторых вариантах дополнительно может быть доступна передняя панель на основе углеводородного материала. Это еще облегчит вес автомобиля.
Приверженцам агрессивных контуров наверняка понравятся выхлопные трубы, выполненные из нержавеющей стали. К ним добавится титановый глушитель.
Можно отметить также тормозную систему, конструкция которой больше предназначена для спортивной езды. Подвеска на пружинах снижает расстояние автомобиля до дороги примерно на 20 миллиметров.
Из других особенностей можно выделить спортивного вида рулевое колесо, а также светодиодное обрамление дверей. Желающие также могут приобрести эксклюзивные коврики для салона с особым покрытием.
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