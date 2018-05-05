Volkswagen может продать некоторые свои предприятия 

В Volkswagen раздумывают над избавлением от части активов.
Прежде всего, речь идет о фирме по производству мотоциклов Ducati и компании по производству системы передач Renk. Бывший менеджмент VW хотел продать эти предприятия и раньше, однако этому помешали профсоюз, а также семейства, контролирующие Porsche и Piech.
В немецком концерне говорят, что для каждого из предприятий будет создана детальная стратегия развития. Она может предусматривать вывод акций на фондовый рынок в поиске потенциального инвестора.
Кроме того, Volkswagen планирует расширить кооперацию между подконтрольным заводами, производящими другие торговые марки — Audi, Seat, Skoda и Bentley. В частности предметом совместного использования станут платформы и двигатели.