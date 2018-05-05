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Депутат оценил перспективы использования электрокаров на российских дорогах
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Депутат оценил перспективы использования электрокаров на российских дорогах 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На сайте правительства РФ появилась стратегия развития российского автотранспорта до 2025 года. Распоряжение уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе говорится о необходимости обеспечить внутренний спрос на современные автомобили на 80-90%.
Одной из главных целей новой стратегии будет выведение на рынок электрокаров и беспилотных автомобилей.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН оценил, насколько реальны такие планы.
«Тема беспилотных автомобилей очень модная. Но прежде чем о ней говорить, нужно улучшить качество дорожной сети в России, которая будет отвечать всем требованиям. Только потом можно будет говорить о введении на российский рынок электрокаров и беспилотных автомобилей», — заявил собеседник агентства.
В пример депутат Госдумы привел Китай, где качество дорожной сети полностью улучшили еще в 2010-ом году.
«Там только одних скоростных трасс 50000 километров, а у нас аналогичное количество только федеральных трасс. И ни одной скоростной фактически нет», — посетовал парламентарий.
Лысаков согласился, что после улучшения в России дорожной сети введение электрокаров и беспилотных автомобилей станет действительно перспективным проектом.
«Многие страны уже планируют отказаться от обычных двигателей и полностью перейти на электрические через 15-20 лет. Хорошо, что правительство заинтересовалось развитием этой инфраструктуры, потому что пока мы имеем печальный опыт. Некоторые западные компании пытались завозить к нам электромобили, но у нас попросту отсутствует сеть заправок, где можно подзарядить автомобиль», — заключил Вячеслав Лысаков.
Добавим, что предложенная Кабмином стратегия является продолжением Стратегии развития автомобильной промышленности до 2020 года, которую утвердили приказом Минпромторга России в 2010 году.
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