В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70

В российские дилерские центры приехал новый небольшой паркетник Lifan X70, который будет предлагаться в шести комплектациях и стоить от 799 000 до 999 900 рублей.

В моторном отсеке нового кросса располагается двухлитровый «атмосферник», производительность которого 136 л.с. Агрегатируется с ним 5-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор CVT. Система полного привода для модели не предусмотрена.

Кроссовер уже в начальной версии наградили системой курсовой устойчивости, ABS, EBD, помощником на спуске и подъеме, системой контроля за давлением в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, 17-дюймовыми «катками» и аудиокомплексом с USB входом.

Модификация Standart получила ценник от 849 900 рублей, версия Comfort с механической коробкой передач — 899 900 рублей, а с вариатором — 959 900 рублей.

Самый дорогой вариант Luxury получил датчики парковки, кнопочный запуск движка, электрорегулировку кресла водителя, панорамный люк и колёсные диски на 18 дюймов.