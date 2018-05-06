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В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70
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В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
В российские дилерские центры приехал новый небольшой паркетник Lifan X70, который будет предлагаться в шести комплектациях и стоить от 799 000 до 999 900 рублей.
В моторном отсеке нового кросса располагается двухлитровый «атмосферник», производительность которого 136 л.с. Агрегатируется с ним 5-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор CVT. Система полного привода для модели не предусмотрена.
Кроссовер уже в начальной версии наградили системой курсовой устойчивости, ABS, EBD, помощником на спуске и подъеме, системой контроля за давлением в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, 17-дюймовыми «катками» и аудиокомплексом с USB входом.
Модификация Standart получила ценник от 849 900 рублей, версия Comfort с механической коробкой передач — 899 900 рублей, а с вариатором — 959 900 рублей.
Самый дорогой вариант Luxury получил датчики парковки, кнопочный запуск движка, электрорегулировку кресла водителя, панорамный люк и колёсные диски на 18 дюймов.
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