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Опубликован ТОП-10 трехдверных внедорожников
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Опубликован ТОП-10 трехдверных внедорожников 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
LADA 4х4 вошла в ТОП-10 трехдверных внедорожников, востребованных у российских автолюбителей.
Автоэксперты провели исследования и предоставили данные по ТОП-10 трехдверных внедорожников. Отечественная Нива (LADA 4х4) расположилась на 10 месте благодаря своей проходимостью и доступной ценой. Российский внедорожник довольно востребован в условиях трудной проходимости, а также широко используется для участия в соревнованиях.
Первое же место досталось американскому GMS S-15 Jimmy, второе место— Chevrolet S-10 Blazer, завершает тройку лидеров Mitsubishi Pajero, он прославился благодаря ралли «Дакар».
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