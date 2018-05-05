Опубликован ТОП-10 трехдверных внедорожников

LADA 4х4 вошла в ТОП-10 трехдверных внедорожников, востребованных у российских автолюбителей.

Автоэксперты провели исследования и предоставили данные по ТОП-10 трехдверных внедорожников. Отечественная Нива (LADA 4х4) расположилась на 10 месте благодаря своей проходимостью и доступной ценой. Российский внедорожник довольно востребован в условиях трудной проходимости, а также широко используется для участия в соревнованиях.