Автобус «возит две тонны человечины» по Челябинску

По Челябинску разъезжает автобус с надписью «Везу две тонны человечины». Фотографию в соцсети «ВКонтакте» опубликовал паблик «Подслушано Челябинский транспорт».

На снимке запечатлен грязный пассажирский автобус, на задней части которого кто-то пальцем написал жутковатую фразу, добавив к тому же смайлик в конце. Должно быть, таким образом неизвестный челябинец решил обратить внимание городских служб на слишком редкое мытье общественного транспорта.

Один из подписчиков страницы решил подсчитать, как много людей составляют «две тонны человечины».