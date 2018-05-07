Автобус «возит две тонны человечины» по Челябинску 

По Челябинску разъезжает автобус с надписью «Везу две тонны человечины». Фотографию в соцсети «ВКонтакте» опубликовал паблик «Подслушано Челябинский транспорт».
На снимке запечатлен грязный пассажирский автобус, на задней части которого кто-то пальцем написал жутковатую фразу, добавив к тому же смайлик в конце. Должно быть, таким образом неизвестный челябинец решил обратить внимание городских служб на слишком редкое мытье общественного транспорта.
Один из подписчиков страницы решил подсчитать, как много людей составляют «две тонны человечины».
«Если считать, что средний человек (весит. — Прим. ред.) 75 килограммов, то две тонны — это 27 человек примерно. Даже не забит — почти по сидячим…» — огласил он результат.