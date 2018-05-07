Ещё
Автобус «возит две тонны человечины» по Челябинску
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобус «возит две тонны человечины» по Челябинску 

Рамблер 1 час назад
Фото: ВКонтакте
По Челябинску разъезжает автобус с надписью «Везу две тонны человечины». Фотографию в соцсети «ВКонтакте» опубликовал паблик «Подслушано Челябинский транспорт».
На снимке запечатлен грязный пассажирский автобус, на задней части которого кто-то пальцем написал жутковатую фразу, добавив к тому же смайлик в конце. Должно быть, таким образом неизвестный челябинец решил обратить внимание городских служб на слишком редкое мытье общественного транспорта.
Один из подписчиков страницы решил подсчитать, как много людей составляют «две тонны человечины».
«Если считать, что средний человек (весит. — Прим. ред.) 75 килограммов, то две тонны — это 27 человек примерно. Даже не забит — почти по сидячим…» — огласил он результат.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД161
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение