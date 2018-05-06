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McLaren работает над своим электромобилем
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McLaren работает над своим электромобилем 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
McLaren занимается тестированием собственного EV.
Однако пока что продолжаются все необходимые инженерные расчеты. Ведь суперкар должен по своей производительности отвечать своему бензиновому аналогу.
Известно, что McLaren планирует к 2022 году сделать половину своего модельного ряда на гибридной основе. На такой же уровень планирует выйти и Volvo, но к 2025 году.
В руководстве McLaren отмечают, что клиенты перед покупкой автомобиля предпочитают проехать 35 и более километров на треке в определенном режиме. Поэтому новый EV должен отвечать заявленным потребностям.
Согласно расчетам, полностью электрический автомобиль должен был бы весить две тонны, что пока не вкладывается в концепцию McLaren. Поэтому необходима дополнительная работа конструктов.
Также известно, что компания не планирует выходить на рынок внедорожников. Поэтому McLaren будет поддерживать свое присутствие на рынке легких спортивных суперкаров.
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