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Названы 10 самых популярных праворульных авто в РФ
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Названы 10 самых популярных праворульных авто в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось почти 3,5 млн легковых автомобилей с правым расположением руля. Причем 85% этих легковушек (около 3 млн шт.) зарегистрированы в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает агентство "Автостат".
Самой распространенной моделью оказалась Toyota Corolla — таких машин насчитывается 326,4 экземпляров. На втором месте — Toyota Corona (115,1 тыс. шт.), а замыкает тройку Toyota Mark (104 тыс. шт.).
Что касается всех остальных праворульных легковушек, то на каждую модель приходится менее 100 тыс. единиц. Это еще четыре модели Toyota — Carina (99,9 тыс. шт.), Caldina (85,9 тыс. шт.), Vitz (75,1 тыс. шт.) и Camry (69,3 тыс. шт.), а также Honda Fit (68,9 тыс. шт.). В топ-10 попали еще два "японца" — Toyota Vista (68,3 тыс. шт.) и Sprinter (61,8 тыс. шт.).
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