Названы 10 самых популярных праворульных авто в РФ

Названы 10 самых популярных праворульных авто в России

По состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось почти 3,5 млн легковых автомобилей с правым расположением руля. Причем 85% этих легковушек (около 3 млн шт.) зарегистрированы в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает агентство "Автостат".