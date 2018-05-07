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Продажи подержанных электромобилей в России выросли в 2,9 раза в первом квартале
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Продажи подержанных электромобилей в России выросли в 2,9 раза в первом квартале 

RT на русском 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Продажи подержанных электромобилей в России выросли с 2,9 раза в первом квартале 2018 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Автостат».
Реализовано 332 машины с пробегом (против 115 за аналогичный период 2017-го).
По словам экспертов, такой рост связан с поставками Nissan Leaf из Японии на Дальний Восток. На эту модель приходится 90% продаж, передаёт телеканал «360».
«В январе-марте текущего года на учёт встало 310 экземпляров Nissan Leaf против 94 годом ранее. Свыше 40% из них остались в Дальневосточном ФО (134 шт.), ещё 20% переехало в Сибирь (63 шт.)», — отметили специалисты.
Ранее были названы самые продаваемые иномарки в России.
RT на русском: последние новости
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