В Россию массово завозят бэушные электромобили

Аналитики агенства "Автостат" зафиксировали ажиотажный спрос на бэушные автомобили с электроприводом. По итогам I квартала 2018 года на российской вторичке было перепродано в 3 раза больше электрокаров, чем годом ранее — 332 экземпляра с пробегом против 115.

Интересно, что основной объем регистрационных действий приходится на электрический хэтчбек Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 310 автомобилей. Фактически на "Лиф" приходится около 90% всего рынка подержанных электромобилей. Скачок популярности этих машин эксперты объясняют массовым ввозом праворульных Nissan Leaf на Дальний Восток из соседней Японии.

Можем предположить, что у себя на родине "Лифы" первого поколения начали активно дешеветь в связи с выходом новой модели. Большинство из ввезенных в Россию бэушных Leaf осели в Дальневосточном ФО и в Сибири.