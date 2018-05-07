В Россию массово завозят «бэушные» электромобили

Аналитики агенства "Автостат" зафиксировали ажиотажный спрос на бэушные автомобили с электроприводом. По итогам I квартала 2018 года на российской вторичке было перепродано в 3 раза больше электрокаров, чем годом ранее — 332 экземпляра с пробегом против 115.
Интересно, что основной объем регистрационных действий приходится на электрический хэтчбек Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 310 автомобилей. Фактически на "Лиф" приходится около 90% всего рынка подержанных электромобилей. Скачок популярности этих машин эксперты объясняют массовым ввозом праворульных Nissan Leaf на Дальний Восток из соседней Японии.
Можем предположить, что у себя на родине "Лифы" первого поколения начали активно дешеветь в связи с выходом новой модели. Большинство из ввезенных в Россию бэушных Leaf осели в Дальневосточном ФО и в Сибири.
Компания Jaguar вскоре начнет официальные продажи электрического кроссовера I-Pace в России.
Оставшиеся 22 поставленных на учет электромобиля — это седаны Tesla Model (9 шт.), кроссоверы Tesla Model X (2 шт.), субкомпактные ситикары Mitsubishi i-MiEV (7 шт.), хэтчбеки BMW i3 (3 шт.) и крошечный Renault Twizy (1 шт.).