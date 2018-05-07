GM планирует использовать технологии 3D-печати

Достоинства технологий 3D-печати уже давно известны всем производителям, поэтому неудивительно, что теперь они будут применяться и в электромобилях. General Motors объявила о партнерстве с разработчиком программного обеспечения Autodesk Inc, направленном на производство легких 3D-деталей, предназначающихся для транспортных средств. Отмечается, что подобные элементы позволят другим маркам наладить выпуск моделей, работающих на альтернативных видах топлива.

Печать деталей, имеющих значительно меньший вес, позволит кардинально поменять отношение к электрическим автомобилям. Такая технология обеспечит лучшую топливную экономичность и снижение общего веса транспортных средств. На этой неделе GM и Autodesk продемонстрировали трехмерную печатную форму из нержавеющей стали, которая является на 40 процентов легче и на 20 процентов прочнее.