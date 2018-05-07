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GM планирует использовать технологии 3D-печати
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GM планирует использовать технологии 3D-печати 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: 3dnews.ru
Достоинства технологий 3D-печати уже давно известны всем производителям, поэтому неудивительно, что теперь они будут применяться и в электромобилях. General Motors объявила о партнерстве с разработчиком программного обеспечения Autodesk Inc, направленном на производство легких 3D-деталей, предназначающихся для транспортных средств. Отмечается, что подобные элементы позволят другим маркам наладить выпуск моделей, работающих на альтернативных видах топлива.
Печать деталей, имеющих значительно меньший вес, позволит кардинально поменять отношение к электрическим автомобилям. Такая технология обеспечит лучшую топливную экономичность и снижение общего веса транспортных средств. На этой неделе GM и Autodesk продемонстрировали трехмерную печатную форму из нержавеющей стали, которая является на 40 процентов легче и на 20 процентов прочнее.
GM, как и Ford, использует 3D-печать для создания прототипов в течение многих лет, но говорит, что технология теперь готова стать реальность. По словам директора по дизайну и производству марки Кевина Куинна: «На данный момент существует надежда, что в ближайшие годы эта технология может быть использована в автоспорте».
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