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Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
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Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в России 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
На основе анализа цен на иностранные автомобили в России по состоянию на май 2018 года эксперты назвали пятерку самых дешевых иномарок на российском рынке.
Лидирует в списке узбекский компактный хэтчбек Ravon R2 со стартовой ценой в 439 тысяч рублей. Эта модель оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 лошадиных сил. Она также остается самой дешевой среди всех моделей, которые продаются в России с автоматической коробкой передач, сообщает Daily-Motor.Ru.
На втором месте расположился японский седан Datsun on-DO стоимостью от 451 тысячи рублей. В базовой комплектации 4-дверная модель оснащена двигателем мощностью 85 лошадиных сил и механической трансмиссией.
Третьим в рейтинге оказался еще один узбекский автомобиль — Ravon Nexia, стартовая цена которого начинается с 449 тысяч рублей. Модель оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором на 106 лошадиных сил.
Четвертое место занимает китайский 4-дверный Brilliance H230 с 1,5-литровым мотором и «механикой». Он стоит на рынке от 459 тысяч 900 рублей.
Пятерку замыкает еще один «китаец» FAW Oley, который по-прежнему продается в России по цене от 491 тысячи рублей. В базовой комплектации этот седан оснащен 102-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической трансмиссией, пишет издание.
Ранее был составлен топ-5 самых недорогих в России внедорожников, а также топ-10 самых популярных в Москве автомобилей.
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