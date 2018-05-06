Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в России

На основе анализа цен на иностранные автомобили в России по состоянию на май 2018 года эксперты назвали пятерку самых дешевых иномарок на российском рынке.

Лидирует в списке узбекский компактный хэтчбек Ravon R2 со стартовой ценой в 439 тысяч рублей. Эта модель оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 лошадиных сил. Она также остается самой дешевой среди всех моделей, которые продаются в России с автоматической коробкой передач, сообщает Daily-Motor.Ru.

На втором месте расположился японский седан Datsun on-DO стоимостью от 451 тысячи рублей. В базовой комплектации 4-дверная модель оснащена двигателем мощностью 85 лошадиных сил и механической трансмиссией.

Третьим в рейтинге оказался еще один узбекский автомобиль — Ravon Nexia , стартовая цена которого начинается с 449 тысяч рублей. Модель оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором на 106 лошадиных сил.

Четвертое место занимает китайский 4-дверный Brilliance H230 с 1,5-литровым мотором и «механикой». Он стоит на рынке от 459 тысяч 900 рублей.

Пятерку замыкает еще один «китаец» FAW Oley, который по-прежнему продается в России по цене от 491 тысячи рублей. В базовой комплектации этот седан оснащен 102-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической трансмиссией, пишет издание.

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