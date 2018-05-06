Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6

Китайская компания Hongqi готовится выпустить на мировой рынок конкурента Audi BMW , это будет седан Е-класса, который должен получить название N501.

Hongqi занимается выпуском и разработкой автомобилей высокого класса для чиновников и считается самой дорогой маркой. Ожидается, что новинка N501 будет выпущена только для властей, в свободную продажу они не поступят. В настоящее время в сети уже появились первые фото, которые говорят о внушительных габаритах, длина составляет более 5 метров. Также машина получила строгую угловатую форму. Салон будет отделан деревом в сочетании с кожей.

Под капотом будет расположен 4-х литровый мотор с отдачей в 402 л.с.