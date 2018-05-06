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Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
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Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Китайская компания Hongqi готовится выпустить на мировой рынок конкурента Audi и BMW, это будет седан Е-класса, который должен получить название N501.
Hongqi занимается выпуском и разработкой автомобилей высокого класса для чиновников и считается самой дорогой маркой. Ожидается, что новинка N501 будет выпущена только для властей, в свободную продажу они не поступят. В настоящее время в сети уже появились первые фото, которые говорят о внушительных габаритах, длина составляет более 5 метров. Также машина получила строгую угловатую форму. Салон будет отделан деревом в сочетании с кожей.
Под капотом будет расположен 4-х литровый мотор с отдачей в 402 л.с.
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