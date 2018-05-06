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Тонировку хотят запретить полностью
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Тонировку хотят запретить полностью 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
В России планирует полностью запретить темные стекла на автомобилях, соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой.
Запрет тонировки не только передних но и задних стекол автомобиля продиктован требованиями антитеррорестической безопасности. С инициативой полного запрета на тонировку для российских водителей выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По мнению депутата, во многих странах уже давно запрещена тонировка. Так, в некоторых странах террористы несколько раз использовали тонированные автомобили «в качестве убийственного тарана. На сегодняшний день светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%». Уровень тонировки задних боковых стекол при этом не оговаривается. При этом в верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы шириной не более 14 см. Контролировать светопропускную способность могут только государственные инспекторы технического контроля с помощью спецприбора. Законопроект вызвал бурные протесты среди российских автовладельцев, особое недовольство высказывают жители юга России, где температура летом превышает 30 градусов. При этом депутат предлагает разрешить использование тонировки на спецавтомобилях полиции, чиновников и прочих государственных структур.
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