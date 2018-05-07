«Крузак», который забыли на 6 лет

В сети появилось видео с очень грустным Toyota Land Cruiser 200 V8, про который хозяева, по словам автора видео, "забыли" на 6 лет. На самом деле никто машину, конечно, не забывал: на ролике видно, что она до сих пор местами опечатана и все это время была на штрафстоянке.

Хозяйка же иномарки, некая Ольга Борисовна, возможно, провела эти годы в заключении, поэтому не могла покататься на своем "крузаке".

Впрочем, машине от этого не легче: Land Cruiser буквально порос мхом и плесенью, особенно спереди. Теперь машина несколько напоминает эльфийское авто, максимально сроднившееся с окружающей природой.

Впрочем, пользователи сети уверены, что машина и сейчас, спустя столько лет, заведется с полоборота: дескать, достаточно только поменять масло и расходники. А кто-то уверен, что за это время двигатель окислился и машина пришла в негодность.

А вы как считаете?