Российские дороги станут уже

Ради увеличения пропускной способности дорог в России могут разрешить сужать их полосы, сообщают «Известия»

Предусматривающий это предварительный национальный стандарт «Дорожная разметка» может быть принят уже к концу нынешнего года. Согласно ему, ширина полос в пределах населенных пунктов может уменьшиться до 3-3,25 метра, а на загородных трассах — до 3,25–3,5 метра.

По словам руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, российские дорожные полосы слишком широки (чаще всего 3,7 метра), что позволяет водителям обгонять друг друга в рамках одной полосы, регулярно провоцируя аварии.

Представитель Росстандарта в беседе с изданием сообщил, что ведомство пока не получало предварительный стандарт на утверждение, а его рассмотрение пройдет лишь после этого. Министерство транспорта также еще не видело ПНСТ.

Предварительные национальные стандарты позволяют до принятия ГОСТа (межгосударственного стандарта) на практике проверить новые технологии.