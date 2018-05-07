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Российские дороги станут уже
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Российские дороги станут уже 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Авторамблер
Ради увеличения пропускной способности дорог в России могут разрешить сужать их полосы, сообщают «Известия».
Предусматривающий это предварительный национальный стандарт «Дорожная разметка» может быть принят уже к концу нынешнего года. Согласно ему, ширина полос в пределах населенных пунктов может уменьшиться до 3-3,25 метра, а на загородных трассах — до 3,25–3,5 метра.
По словам руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, российские дорожные полосы слишком широки (чаще всего 3,7 метра), что позволяет водителям обгонять друг друга в рамках одной полосы, регулярно провоцируя аварии.
Представитель Росстандарта в беседе с изданием сообщил, что ведомство пока не получало предварительный стандарт на утверждение, а его рассмотрение пройдет лишь после этого. Министерство транспорта также еще не видело ПНСТ.
Предварительные национальные стандарты позволяют до принятия ГОСТа (межгосударственного стандарта) на практике проверить новые технологии.
Уже несколько лет с шириной полос экспериментируют власти Москвы. Согласно их отчетам, пропускная способность на некоторых сузившихся участках выросла на 50%.
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