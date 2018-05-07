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Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
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Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД 

Рамблер 42 минуты назад
Пожизненно лишенная прав гонщица Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД, сообщает Life.
По информации портала, некоторое время назад стритрейсерша обратилась в Дорогомиловский районный суд Москвы с иском против одного из отделов столичного ГИБДД по экзаменационной работе.
Багдасарян требует аннулировать, признав незаконным, отказ Госавтоинспекции в ее праве вновь сдать экзамен на водительское удостоверение и получить его.
Мара Багдасарян не один раз была задержана полицией за нарушения правил дорожного движения. В итоге это привело к тому, что весной 2017 года девушка была пожизненно лишена прав из-за эпилепсии, которую она «заработала» после одного из ДТП, в которых поучаствовала. Тем не менее с тех пор Багдасарян уже несколько раз ловили за рулем автомобиля за разного рода нарушения ПДД.
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