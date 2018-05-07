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Почему Skoda Kamiq не появится в России
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Почему Skoda Kamiq не появится в России 

LiveCars.Ru 49 минут назад
Фото: Skoda
Чешская компания Skoda не планирует продавать новый компактный кроссовер Kamiq за пределами Китая. Автомобиль, дебют которого состоялся в апреле текущего года, останется эксклюзивным продуктом для Поднебесной.
Об этом изданию «Колёса.ру» рассказал руководитель российского подразделения чешского бренда Ян Прохазка. В беседе с журналистами представитель компании подчеркнул, что появление модели Skoda Kamiq в РФ даже не рассматривается.
Хотя, самый доступный SUV в линейке чешской марки, которым является новый кросс Skoda Kamiq, в нашей стране мог бы побороться за потребителя с такими машинами, как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Но, как говорится, увы! Разговаривая с журналистами отечественного ресурса Ян Прохазка рассказал:
«Skoda Kamiq — это машина, которая была разработана специально для КНР из китайских комплектующих, его появление в России мы даже не рассматриваем. Для нас это вопрос принципиальный: мы хотим вести российский модельный ряд в европейском направлении. Мы считаем, что российский потребитель ближе к европейскому, чем к китайскому».
Напомним, официальная премьера нового компактного кроссовера Skoda Kamiq состоялась в рамках Пекинского автосалона 2018 года. Автомобиль построен на старой «тележке» PQ25. Габариты: 4 390/1 781/1 593 мм. Колёсная база — 2 610 мм.
В Поднебесной новая модель Skoda Kamiq будет предложена с новым бензиновым двигателем 1.5 MPI нового EA211 Evo. Мощность: 110 лошадиных сил. Крутящий момент: 150 Нм. Трансмиссия: 5МКП или 6АКП. Тип привода: передний. Серийный выпуск автомобиля будет налажен на мощностях СП Volkswagen и SAIC.
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