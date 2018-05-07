Почему Skoda Kamiq не появится в России

Чешская компания Skoda не планирует продавать новый компактный кроссовер Kamiq за пределами Китая. Автомобиль, дебют которого состоялся в апреле текущего года, останется эксклюзивным продуктом для Поднебесной.

Об этом изданию «Колёса.ру» рассказал руководитель российского подразделения чешского бренда Ян Прохазка . В беседе с журналистами представитель компании подчеркнул, что появление модели Skoda Kamiq в РФ даже не рассматривается.

Хотя, самый доступный SUV в линейке чешской марки, которым является новый кросс Skoda Kamiq, в нашей стране мог бы побороться за потребителя с такими машинами, как Hyundai Creta и Renault Kaptur . Но, как говорится, увы! Разговаривая с журналистами отечественного ресурса Ян Прохазка рассказал:

«Skoda Kamiq — это машина, которая была разработана специально для КНР из китайских комплектующих, его появление в России мы даже не рассматриваем. Для нас это вопрос принципиальный: мы хотим вести российский модельный ряд в европейском направлении. Мы считаем, что российский потребитель ближе к европейскому, чем к китайскому».

Напомним, официальная премьера нового компактного кроссовера Skoda Kamiq состоялась в рамках Пекинского автосалона 2018 года. Автомобиль построен на старой «тележке» PQ25. Габариты: 4 390/1 781/1 593 мм. Колёсная база — 2 610 мм.