Названы самые продаваемые автомобили с «автоматом» в РФ

Самой продаваемой маркой автомобиля с автоматической коробкой передач (АКП) оказался корейский бренд KIA , пишет аналитическое агентство "Автостат".

Расчеты приведены по итогам первого квартала 2018 года. Аналитическое агентство также отмечает, что в России с января по конец апреля реализовано 201,3 тысячи машин с автоматической коробкой передач.

Как сообщается, KIA за четыре месяца реализовал 39,8 тысячи автомобилей с АКП на территории России. В тройку лидеров также входят Hyundai Toyota , объем продаж которых составил 29 тысяч и 19,4 тысячи авто соответственно.