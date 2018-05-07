В Москве изменили алгоритм работы пешеходных светофоров

По просьбам москвичей ЦОДД пересмотрел циклы работы на 30 пешеходных переходах. Изменения произошли двух типов: была увеличена продолжительность горения зеленого сигнала или снижено время его ожидания. Как отмечается в официальном сообщении ведомства, изменения не влияют на загруженность дорог, а пешеходам теперь приходится меньше стоять на переходе.

«Время увеличения (цикла горения зеленого света — прим. Carclub) составило от трех до 41 секунды. Время ожидания зеленого света сократилось на 10–85 секунд: сигнал горит с той же длительностью, но загорается чаще. Работу светофоров оптимизировали на наиболее оживленных перекрестках», — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

Например, на пересечении Госпитальной набережной и улицы Новая Дорога снизили время ожидания зеленого сигнала на 85 секунд, с 150 до 65 секунд. А на перекрестке Селезневской и Новосущевской улиц увеличили продолжительность зеленого света на 15 секунд, с 10 до 25 секунд. Ниже мы приводим полный перечень адресов, на которых изменен режим работы светофоров.

— Пушкинская площадь, дом 2 (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Валовая улица — Новокузнецкая улица (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— улица Зацепский Вал — Кожевническая улица (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— улица Молдагуловой, дом 11 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Федеративный проспект, дом 17 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— улица Коненкова — улица Лескова (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Таллинская улица — улица Твардовского (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Новорогожская улица — Ковров переулок (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Перовская улица — Кусковская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Рублевское шоссе — улица Академика Павлова (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Цветной бульвар, дом 18 (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Госпитальная набережная — улица Новая Дорога (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— улица Менжинского — улица Коминтерна (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Смоленская площадь (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Аминьевское шоссе — улица Артамонова (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Изумрудная улица — улица Менжинского (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Бакунинская улица — Балакиревский переулок (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Азовская улица, дом 32 — Балаклавский проспект, дом 20 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Новослободская улица — улица Палиха (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Русаковская улица, дома 1 и 2 — улица Гаврикова, дом 3, строение 1 — Краснопрудная улица, дома 13 и 38 — 2-й Красносельский переулок, дом 17 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Пресненский Вал, дома 9, 24, 26 — Ходынская улица, дом 2 — Большой Тишинский переулок, дома 40 и 43 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Лялин переулок, дома 5, 7, 8, 10 — Малый Казенный переулок, дом 2 (увеличили продолжительность зеленого сигнала и снизили время ожидания);

— дублер Профсоюзной улицы — станция метро «Теплый Стан» (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Голубинская улица — Тарусская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Селезневская улица — Новосущевская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Рябиновая улица — Верейская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— улица Авиаторов — улица Щорса (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— 3-я Тверская улица — улица Чаянова (увеличили продолжительность зеленого сигнала и снизили время ожидания);

— Ленинградский проспект — Правая Дворцовая аллея (увеличили продолжительность зеленого сигнала и снизили время ожидания);

— Моховая улица — улица Знаменка (сократили время ожидания зеленого сигнала).

Работу светофоров на пешеходных переходах начали регулировать по просьбам жителей в начале апреля 2018 года. Тогда изменения коснулись 22 переходов.