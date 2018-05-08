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Озвучены рублевые цены на новый Bentley Continental GT
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Озвучены рублевые цены на новый Bentley Continental GT 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: Bentley
Британская компания Bentley и её российское подразделение озвучила рублёвые цены на спортивное купе Continental GT нового поколения. В салонах дилеров 635-сильный автомобиль появится в августе 2018 года, и будет предлагаться по минимальной цене от 14 290 000 рублей.
Помимо всего прочего, на старте продаж компания предложит лимитированную версию модели Bentley Continental GT First Edition. Цена «приветственной» вариации машины будет предлагаться по цене от 16 490 000 рублей.
Напомним, в моторном отсеке спортивного купе Bentley Continental GT нового поколения располагается могучий агрегат 6.0 W12 с двумя турбинами. Мощность — 635 лошадиных сил. Крутящий момент — 900 Нм. Трансмиссия — 3,7 секунды. Максимальная скорость — 333 км/ч.
В оснащение нового купе Bentley Continental GT входят 22-дюймовые «катки», адаптивные амортизаторы с пневматическими опорами, электромеханический активный стабилизатор поперечной устойчивости, который работает от 48-вольтовой бортовой сети.
Кроме этого, в арсенале британской роскошной новинки значится информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым дисплеем, система ночного видения, светодиодная матричная оптика, система распознавание дорожных знаков, активный круиз-контроль и многие другие «прелести».
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