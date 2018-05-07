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Путин впервые проехал на «Кортеже»
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Путин впервые проехал на «Кортеже» 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: LiveCars.Ru
Президент России Владимир Путин впервые использовал лимузин проекта «Кортеж», сообщает ТАСС.
На автомобиле, созданном для первых лиц государства, Путин выехал на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце из Первого корпуса Кремля, где расположен его рабочий кабинет.
Несколько минут спустя Путин произнес присягу и вступил в должность президента России. В последовавшей за этим речи глава государства назвал целью своей жизни и работы — служение людям и стране, а также сообщил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, чтобы стать современным и динамичным государством.
В конце апреля источник РИА Новости, знакомый с организацией подготовки инаугурации, сообщал, что Владимиру Путину может «не понадобиться» лимузин проекта «Кортеж». По его словам, отказаться от него предложил режиссер церемонии.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что члены правительства России смогут пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце 2018-го или начале 2019 года, а специалисты смогут «ознакомиться» с ним уже на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.
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