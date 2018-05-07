Путин впервые проехал на «Кортеже»

На автомобиле, созданном для первых лиц государства, Путин выехал на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце из Первого корпуса Кремля, где расположен его рабочий кабинет.

Несколько минут спустя Путин произнес присягу и вступил в должность президента России. В последовавшей за этим речи глава государства назвал целью своей жизни и работы — служение людям и стране, а также сообщил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, чтобы стать современным и динамичным государством.

В конце апреля источник РИА Новости , знакомый с организацией подготовки инаугурации, сообщал, что Владимиру Путину может «не понадобиться» лимузин проекта «Кортеж». По его словам, отказаться от него предложил режиссер церемонии.