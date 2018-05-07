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Как парковаться на тротуаре и не платить штрафы
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Как парковаться на тротуаре и не платить штрафы 

Рамблер 40 минут назад
Фото: ТАСС
Издание «АвтоВзгляд» напомнило, в каких случаях автовладельца не оштрафуют за парковку на тротуаре.
Парковка на тротуаре в жилой зоне возможна только тогда, когда рядом установлен знак 6.4. Если такого знака поблизости нет, «парковаться на тротуаре нельзя ни под каким предлогом».
Как отмечает «АвтоВзгляд», иногда водители принимают за парковку широкие тротуары, которые встречаются вблизи от торговых точек, и получают штрафы.
Из пункта 17.4 ПДД следует, что тротуар во дворе — это то же самое, что и тротуар, расположенный рядом с проезжей частью. Однако штрафуют за парковку на тротуаре возле подъезда очень редко. Для оформления протокола и штрафа нужен либо сотрудник ГИБДД, либо представитель «местной уполномоченной муниципальной службы», но во дворах представители власти бывают нечасто.
По статье 12.28 КоАП нарушителям правил парковки грозит штраф в размере 1500 рублей, а на территории Москвы и Санкт-Петербурга штраф составляет три тысячи рублей.
Ранее «АвтоВзгляд» привел несколько примеров «пустяковых» дорожных нарушений, которые могут привести к лишению водителя прав. Так, иногда водители попадают на дорогу без разметки: она либо стерлась, либо ее не успели обновить. Из пункта 9.1 ПДД следует, что «количество полос движения определяется разметкой или знаками, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части и габаритов транспортных средств».
На двухполосной дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» выезд даже на исчезнувшую полосу, предназначенную для встречного транспорта, станет нарушением. За выезд на встречку водителям грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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