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Испытайте SKODA KODIAQ в совершенно новых условиях
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Испытайте SKODA KODIAQ в совершенно новых условиях 

Wroom.ru 39 минут назад
Фото: Wroom.ru
ŠKODA KODIAQ — это эффектный дизайн, просторный салон, великолепная функциональность, набор самых современных электронных ассистирующих систем и инновационных сетевых возможностей.
Гарантировать комфорт и безопасность семье. Создавать яркие впечатления от поездок и путешествий. Вот главные приоритеты ŠKODA KODIAQ!
Совсем скоро у Вас будет возможность испытать автомобиль в совершенно новых условиях, почувствовать за рулем его преимущества, ощутить его настоящий характер! Приходите с семьей, получите всю информацию об автомобиле прямо на месте и просто отлично проведите время!
Ждите подробностей о мероприятии!
ŠKODA KODIAQ российской сборки уже доступен для покупки в ВЕНТУС.
Вы можете задать интересующие Вас вопросы нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 266-79-45  Заказать обратный звонок
Автомобили в наличии
Мы уже ждём вашего звонка!
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru
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