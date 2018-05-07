Испытайте SKODA KODIAQ в совершенно новых условиях

ŠKODA KODIAQ — это эффектный дизайн, просторный салон, великолепная функциональность, набор самых современных электронных ассистирующих систем и инновационных сетевых возможностей.

Гарантировать комфорт и безопасность семье. Создавать яркие впечатления от поездок и путешествий. Вот главные приоритеты ŠKODA KODIAQ!

Совсем скоро у Вас будет возможность испытать автомобиль в совершенно новых условиях, почувствовать за рулем его преимущества, ощутить его настоящий характер! Приходите с семьей, получите всю информацию об автомобиле прямо на месте и просто отлично проведите время!

Ждите подробностей о мероприятии!

ŠKODA KODIAQ российской сборки уже доступен для покупки в ВЕНТУС.

Вы можете задать интересующие Вас вопросы нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 266-79-45 Заказать обратный звонок

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