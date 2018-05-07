Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»

Пользователи соцсетей нашли номерные знаки нового отечественного президентского лимузина из проекта "Кортеж" на старой "Волге", фотография которой была опубликована в интернете более четырех лет.

Снимок ржавого седана ГАЗ-3110 с регистрационным знаком "В776УС77" под задним стеклом был размещен на профильном сайте по автономерам в категории "брошенные автомобили" в феврале 2014 года.

Номер с тем же сочетанием цифр, букв и региона видно на кадрах трансляции с инаугурации президента России — 7 мая Владимир Путин впервые испытал новый лимузин Aurus, совершив краткую поездку по территории Кремля от Первого корпуса до Большого Кремлевского дворца.

По словам координатора сайта о госномерах о001оо.ru Дмитрия Галиновича, после утилизации старой "Волги" ГИБДД могла выдать освободившийся госномер по требованию ФСО , которой по тем или иным причинам мог понадобиться номер с 77-м регионом даже без определенных цифровых или буквенных сочетаний.