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Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
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Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: avto-nomer.ru и Первый канал
Пользователи соцсетей нашли номерные знаки нового отечественного президентского лимузина из проекта "Кортеж" на старой "Волге", фотография которой была опубликована в интернете более четырех лет.
Снимок ржавого седана ГАЗ-3110 с регистрационным знаком "В776УС77" под задним стеклом был размещен на профильном сайте по автономерам в категории "брошенные автомобили" в феврале 2014 года.
Номер с тем же сочетанием цифр, букв и региона видно на кадрах трансляции с инаугурации президента России — 7 мая Владимир Путин впервые испытал новый лимузин Aurus, совершив краткую поездку по территории Кремля от Первого корпуса до Большого Кремлевского дворца.
По словам координатора сайта о госномерах о001оо.ru Дмитрия Галиновича, после утилизации старой "Волги" ГИБДД могла выдать освободившийся госномер по требованию ФСО, которой по тем или иным причинам мог понадобиться номер с 77-м регионом даже без определенных цифровых или буквенных сочетаний.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию торжественной церемонии инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок.
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