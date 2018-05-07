В соцсетях нашли номера лимузина Путина

Номера нового лимузина президента России Владимира Путина ранее принадлежали владельцу ржавой «Волги». Об этом свидетельствует фото с сайта Avto Nomer.

На снимке, опубликованном в разделе «Брошенное ТС (транспортное средство. — Прим. ред.)», запечатлен ГАЗ-3110 с номерами «В776УС» и 77-м, московским, регионом.

Тот же самый номер сегодня был замечен на лимузине проекта «Кортеж», на котором президент России Владимир Путин приехал на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце из Первого корпуса Кремля, где расположен его рабочий кабинет.