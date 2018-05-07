Ещё
В соцсетях нашли номера лимузина Путина
Далее:
Читайте также:
Ещё

В соцсетях нашли номера лимузина Путина 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Номера нового лимузина президента России Владимира Путина ранее принадлежали владельцу ржавой «Волги». Об этом свидетельствует фото с сайта Avto Nomer.
в776ус77
На снимке, опубликованном в разделе «Брошенное ТС (транспортное средство. — Прим. ред.)», запечатлен ГАЗ-3110 с номерами «В776УС» и 77-м, московским, регионом.
Тот же самый номер сегодня был замечен на лимузине проекта «Кортеж», на котором президент России Владимир Путин приехал на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце из Первого корпуса Кремля, где расположен его рабочий кабинет.
«Знал бы "волговод", кому достанется его номер», — отреагировали пользователи социальных сетей.
Комментарии  Ещё 57 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД161
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение