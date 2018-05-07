Bentley Хорошавина продали в 2,5 раза дороже

Bentley экс-губернатора Сахалина продали в два с половиной раза дороже

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Автомобиль бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Bentley Mulsanne 2012 года выпуска продан с аукциона за 6,7 млн рублей, сообщается на сайте Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущества). «Начальная стоимость имущества составляла 6 495 000,00 рублей. В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов, автомобиль выставлялся на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, — 2 598 000,00 рублей», — говорится в сообщении. Итоговая стоимость автомобиля в результате торгов составила почти 6,755 млн рублей (включая НДС). Имя нового владельца автомобиля в сообщении Росимущества не названо, сообщает ТАСС Денежные средства, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет, отметили в ведомстве. Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 9 февраля 2018 года суд приговорил бывшего чиновника к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.