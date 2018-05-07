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Новому кортежу Путина выбрали имя
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Новому кортежу Путина выбрали имя 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Ruptly
Новый автомобиль президента Владимира Путина, который использовался на церемонии инаугурации, получил название «Сенат-лимузин». Об этом рассказал автор фильма о президентском кортеже Дмитрий Щугорев в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».
По словам Щугорева, лимузин президента полностью сделан из отечественных комплектующих, его длина составляет 6 метров 62 сантиметра, ширина — 2 метра, высота — 1 метр 69,5 сантиметра, дорожный просвет — 20 сантиметров. На машине установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра. Его мощность составляет 598 лошадиных сил.
Разработкой и производством «Сенат-лимузина» занимались специалисты ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"». Там сейчас испытывают 800-сильную версию машины. Автомобиль относится к семейству «Аурус». Среди других его представителей — седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал», который будет представлен в скором будущем.
Все машины семейства названы в честь башен Кремля.
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