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Владелец «Волги» прояснил ситуацию с номерами лимузина Путина
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Владелец «Волги» прояснил ситуацию с номерами лимузина Путина 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях обнаружили номерные знаки лимузина Владимира Путина на брошенной «Волге», фото которой было опубликовано на профильном ресурсе более четырех лет назад.
О том, как регистрационный знак "В776УС77" с ржавого седана ГАЗ-3110 оказался на президентском лимузине из проекта «Кортеж», на котором он приехал на церемонию инаугурации, журналисты РЕН ТВ узнали у хозяина «Волги».
По его словам, «Волгу» он продал 4 года назад. О дальнейшей судьбе номеров ему ничего не известно.
«Машину сняли с учета, номера оставили себе, хотели поставить на другую машину. Машину не купили, номера сгорели. Понимаете? Каким-то невероятным способом из миллионов попали мы, как говорится, попались наши номера. Когда этот номер увидели, сами удивились — наши старые номера. Как так может быть? А потом начались звонки», — сказал бывший владелец.
Согласно механизму, ГИБДД могла выдать освободившиеся номера по требованию ФСО, запросившей регистрационный знак с 77-м регионом.
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