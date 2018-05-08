Rolls-Royce показал кусочек внедорожника Cullinan

Британская компания Rolls-Royce опубликовала первый официальный тизер внедорожника Cullinan без какого-либо камуфляжа, а также подтвердила, что мировая премьера самого роскошного кроссовера в мире состоится 10 мая 2018 года.

В компании отметили, что за оставшиеся дни до официальной премьеры будет выпущено ещё несколько интригующих изображений новинки. Сегодня производитель распространил фотографию модели Rolls-Royce Cullinan, на которой показан задний фонарь автомобиля.

В настоящее время никакой официальной информации о новом роскошном внедорожнике Rolls-Royce Cullinan нет. Известно, что дизайн автомобиля будет выполнен в фирменном стиле британской марки. По традиции, машина получит эксклюзивную отделку интерьера, а также самые продвинутые технологии.

Как сообщалось ранее, в основе нового роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan лежит облегченная платформа Architecture of Luxury, на которой будут строиться все новые модели британского бренда. В моторном отсеке автомобиля расположится силовой агрегат 6.75 V12. В качестве трансмиссии выступит 8-диапазонный «автомат». Также внедорожник получит специально разработанную систему полного привода.