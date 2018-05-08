Беспилотные машины для проселочных дорог

Большинство фирм, которые сейчас разрабатывают системы беспилотного вождения, рассчитывают на города. И это понятно: четкая разметка дорог, понятная система знаков, все давно картировано, кругом понятные для искусственного интеллекта ориентиры. В условиях сельской местности ничего этого практически нет, да и пейзаж в общем лишен четких ориентиров, ведь деревья или поля ими похвастаться не могут. К тому же на проселочных дорогах нет асфальта, нет освещения и зачастую нет дорожных знаков.

И вот тут в дело вступает проект, созданный Лабораторией информатики и искусственного интеллекта при Массачусетском технологическом институте. Новая система под названием MapLite полагается на спутниковые карты, а не трехмерные, а также на лидар и сенсоры гиростабилизаторов.

Затем система создает две цели: конечную и «локальную навигационную цель» перед машиной. Затем лидар оценивает, где дорога начинается и заканчивается. Без дорожных знаков и разметки система делает вывод о наличии дороги по плоскости поверхности относительно окружающей территории.

Систему протестировали в окрестностях Девенса, штат Массачусетс, где согласно переписи населения, проживает около 2000 человек. Toyota Prius ездила по проселочным не асфальтированным дорогам, и беспилотная система показала себя крайне надежной, определяя дорогу перед собой на 30 метров вперед.

Пока система несовершенна. Она может функционировать в лесистых районах, но отказывает в горных из-за значительных изменений в высоте. Но первое успешное испытание — это уверенный шаг вперед, говорят исследователи.